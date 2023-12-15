Aston Martin lo desvela todo: el gran fallo de 2023 que deben cambiar para 2024 cuanto antes

El gran fallo de Aston Martin en 2023 y que ha sido desvelado en las últimas horas por la escudería británica

Todos sabemos cómo ha sido la temporada de Aston Martin en 2023. Partían como una de las escuderías de las últimas filas de la parrilla (séptima en el campeonato de constructores en 2022). Pese a eso, Dan Fallows pudo hacer un coche bastante competitivo en la primera parte del año. Fue ahí cuando Fernando Alonso pudo sacar su magia y sumar la mayoría de sus podios. Finalmente, y pese a su irregularidad, se subieron en ocho ocasiones a las tres primeras posiciones.

Pese a conseguir resultados que no estaban previstos ni mucho menos, Fernando Alonso y Aston Martin han mostrado una irregularidad manifiesta. Todos ellos saben que no estuvieron a la altura en cuanto a las actualizaciones de sus monoplazas. Pensaban que todo iba bien en Canadá, pero ese podio nubló los objetivos y el futuro de la pasada temporada. Los seguidores del asturiano no daban crédito a lo sucedido, pero en Aston Martin tampoco. Mike Krack confesó que no sabían dar con las teclas adecuadas para mejorar su rendimiento. Introducían modificaciones, pero les retrasaban respecto a sus principales competidores.

Reconocen el gran fallo de Aston Martin en 2023: así funciona la Formula 1

Los jefazos de Aston Martin han reconocido que no han tomado las mejores decisiones posibles. Intentaron mejorar el monoplaza lo más rápido posible, pero no supieron dar con la clave. El resto de escuderías sí, de ahí que sumasen bastantes más puntos que los ingleses tras el ecuador de la temporada. Tom McCullough, director de rendimiento del equipo, ha sido el que ha aclarado cómo están las cosas en la fábrica de cara a 2024 y ha explicado los fallos de 2023.

Ha sido él el encargado de explicar por qué no han tenido la regularidad necesaria para pelear por mejores objetivos que un cuarto puesto en pilotos y en el campeonato de constructores. Así ha hablado Tom McCullough en declaraciones recogidas por Motorsport: «Hemos tomado algunas pequeñas decisiones que ahora, probablemente, las cometeríamos de forma diferente. Sin embargo, creo que varias de ellas han servido para mejorar. Todas ellas se han convertido en una actualización mucho más grande». La parte positiva es que parece que han conseguido ser un coche competitivo en todos los circuitos. Así lo desvelan: «Creo que podemos estar en una posición buena como para poder ir a cualquier circuito y saber qué piezas debemos añadir al coche para ir lo más rápido que podemos. Queremos hacer un coche en el que no tener que cambiar mucho para competir sobre la pista».

McCullough asegura que han obtenido suficiente conocimiento en el asfalto como para saber qué piezas añadir en cualquier parte. Es por eso que encaran 2024 con la sensación de poder ser competitivos y obtener así mejores resultados de los previstos. Fernando Alonso volverá a sonreír en 2024.